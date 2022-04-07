學生確診新增73例 累計1822人染疫

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教育部7日晚間公布最新COVID-19各級學校學生確診案例統計，各級學校累計達1822名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增73例，各級學校累計達1822名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月7日下午5時30分為止，共1822名學生染疫，其中1198例是本土案例（較昨天統計增72例），624例是境外移入（較昨天統計增1例）。

以教育階段區分，大專校院879例（增20本土1境外）、高中234例（增11本土）、國中163例（增8本土）、國小394例（增26本土）、幼兒園152例（增7本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：李亨山）1110407