學生確診新增59例 累計1930人染疫

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台灣本土疫情延燒，教育部9日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1930名學生染疫，其中1303例為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增59例，各級學校累計達1930名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月9日下午5時30分為止，共1930名學生染疫，其中1303例是本土案例（較昨天統計增58例），627例是境外移入（較昨天統計增1例）。

以教育階段區分，大專校院913例（增20本土1境外）、高中246例（增5本土）、國中179例（增5本土）、國小428例（增22本土）、幼兒園164例（增6本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張芷瑄）1110409