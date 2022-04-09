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COVID-19本土案例增 全國停課達201校

2022/4/9 19:43
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（中央社記者陳至中台北9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日本土案例增加，教育部今天發布最新統計，全國累積有15縣市、201校全校停課或部分班級停課，比昨天多20校。

教育部今天晚間透過文字向媒體說明，4月9日（截至下午3時統計）停課共201校，分別位於新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣等15縣市。

上述停課學校包括幼兒園29所、國小75校、國中26校、高級中等學校28校、大專校院43校。依師生染疫狀況不同，採全校停課、部分班級停課、或改成線上教學。

教育部現行停課標準，高級中等以下學校為1名師生確診，全班停課；校內有2班以上師生確診（出現跨班感染），全校停課。大專校院則為1名師生確診，所修（授）課程停課；有2名師生確診，則該校（校區）停課。停課期程為10天，縣市可以有更嚴格的規範，包括採預防性停課。（編輯：張芷瑄）1110409

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