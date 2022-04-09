基隆愛心篩檢第2輪發快篩劑 領取率逾98%

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基隆市政府9日下午執行「全民防疫愛心篩檢」第2輪家用快篩試劑發送作業，有民眾推著嬰兒車到虹橋、水錦里活動中心領取。中央社記者王朝鈺攝 111年4月9日

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市政府今天下午執行「全民防疫愛心篩檢」第2輪家用快篩試劑發送作業，預計發3萬6595劑，僅仁愛及信義區少數試劑未發完，總計發3萬6166劑，民眾領取試劑比率達98.83%。

市府發新聞稿指出，愛心篩檢首輪發放作業在6日至昨天順利完成，民眾領取試劑比率達100%，這次第2輪追加篩劑於全市157里領取點同步領取，時間從下午1時30分起至5時，中正區正義里和仁愛區曲水里在不到20分鐘就領取完畢，截至下午2時為止，已有20個里回報試劑提前發放完畢。

基隆市政府民政處長王榆森表示，愛心篩檢首輪發放率達100%，可見市民對於自我健康監測意識的重視，且都自發性配合整體防疫政策，因此市府決定今天加碼讓更多有需要的市民領取。

王榆森說，截至下午5時30分計有中山區、七堵區、中正區、暖暖區及安樂區等5區全數發完，僅仁愛及信義區僅有少許數量未發完，總計發送劑量為3萬6166劑，發送比率為98.83%。

王榆森表示，市府統計從5日至今天為止，全市157里發送點發放篩劑共7萬3190劑，領取7萬2761劑，民眾領取試劑比率達99.4%，未來市府將提出整體分析報告，提供中央作為防疫政策的參考依據。（編輯：李亨山）1110409