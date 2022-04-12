紀念遺愛 黃偉哲為甘惠忠神父學甲名人故居掛牌

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市長黃偉哲上午前往學甲區伯利恆早療融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠神父故居掛上紀念牌。市府也將秉持甘神父的精神，協助伯利恆文教基金會繼續未竟事業。

黃偉哲表示，甘惠忠神父出身美國紐約，卻是台灣啟智教育先驅，長期投入智能不足兒童早療教育工作，將專業、智慧及青春付出在這片土地上，不管是對台南或台灣的啟智教育與社會福利事業，都有極大貢獻，也將永留所有台灣人心中。

黃偉哲說，甘神父過去獲獎無數，每一個獎項都代表著甘神父辛苦打造、奠定的基礎。南市府也將秉持甘神父精神，協助伯利恆文教基金會，繼續未竟事業，傳承甘神父辛苦打造出來的典範。

位於學甲區中學路的甘惠忠神父故居，為南市第30處掛紀念牌的故居。台南市目前共列234位歷史名人，分藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，並依台南市「歷史名人紀念作業要點」，逐年於名人故居設置紀念牌，文化局也建置台南市歷史名人資料網頁，在市圖新總館設置台南名人堂，將記憶與故事傳承下去。

依台南市政府資料，列名宗教類歷史名人的甘惠忠神父，1963年來台後深入山區傳教，發現發展遲緩兒童及身心障礙者，往往因民風保守及資源不足而缺乏教育機會，為解決這樣困境，甘神父長期在台灣投入智能不足兒童早療教育工作。

1976年甘神父接任台南市瑞復益智中心主任，讓瑞復登記立案，成為台灣最早的心智障礙兒日間托育機構，至此開啟一生奉獻特教的志業。1983年成立「中華民國啟智協會」擔任首任理事長。1988年神父在玉井創立「德蘭啟智中心」，為台南縣第一所專為遲緩兒及身心障礙者服務的日間托育中心。1997年在學甲創立「伯利恆文教基金會」，專為原縣境內6歲以下，有發展遲緩的嬰幼兒及其家人服務。

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2020年過世的甘神父啟蒙台灣特殊教育，提倡「早期療育」和「融合教育」，近年來已成為台灣特殊兒童福利服務的一大主流，其大愛奉獻台灣弱勢偏鄉逾50載，2005年榮獲第3屆「早療棕櫚獎」、2007年獲頒第7屆國家公益獎、2012年獲頒中華民國第22屆醫療奉獻獎，為第一位非醫療背景得獎的外國神父。

2014年再獲頒台南市榮譽市民、2015年獲頒贈紫色大綬景星勳章、2017年取得中華民國國民身分證，成為「國籍法」修正通過後的第1人，甘神父一心想當「真正的台灣人」的願望，至此終於實現。（編輯：孫承武）1110412