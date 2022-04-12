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紀念遺愛 黃偉哲為甘惠忠神父學甲名人故居掛牌

2022/4/12 11:20（4/12 12:51 更新）
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台南市長黃偉哲（左2）12日前往學甲區伯利恆早療暨融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠神父故居掛上紀念牌。中央社記者楊思瑞攝 111年4月12日
台南市長黃偉哲（左2）12日前往學甲區伯利恆早療暨融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠神父故居掛上紀念牌。中央社記者楊思瑞攝 111年4月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市長黃偉哲上午前往學甲區伯利恆早療融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠神父故居掛上紀念牌。市府也將秉持甘神父的精神，協助伯利恆文教基金會繼續未竟事業。

黃偉哲表示，甘惠忠神父出身美國紐約，卻是台灣啟智教育先驅，長期投入智能不足兒童早療教育工作，將專業、智慧及青春付出在這片土地上，不管是對台南或台灣的啟智教育與社會福利事業，都有極大貢獻，也將永留所有台灣人心中。

黃偉哲說，甘神父過去獲獎無數，每一個獎項都代表著甘神父辛苦打造、奠定的基礎。南市府也將秉持甘神父精神，協助伯利恆文教基金會，繼續未竟事業，傳承甘神父辛苦打造出來的典範。

位於學甲區中學路的甘惠忠神父故居，為南市第30處掛紀念牌的故居。台南市目前共列234位歷史名人，分藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，並依台南市「歷史名人紀念作業要點」，逐年於名人故居設置紀念牌，文化局也建置台南市歷史名人資料網頁，在市圖新總館設置台南名人堂，將記憶與故事傳承下去。

依台南市政府資料，列名宗教類歷史名人的甘惠忠神父，1963年來台後深入山區傳教，發現發展遲緩兒童及身心障礙者，往往因民風保守及資源不足而缺乏教育機會，為解決這樣困境，甘神父長期在台灣投入智能不足兒童早療教育工作。

1976年甘神父接任台南市瑞復益智中心主任，讓瑞復登記立案，成為台灣最早的心智障礙兒日間托育機構，至此開啟一生奉獻特教的志業。1983年成立「中華民國啟智協會」擔任首任理事長。1988年神父在玉井創立「德蘭啟智中心」，為台南縣第一所專為遲緩兒及身心障礙者服務的日間托育中心。1997年在學甲創立「伯利恆文教基金會」，專為原縣境內6歲以下，有發展遲緩的嬰幼兒及其家人服務。

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2020年過世的甘神父啟蒙台灣特殊教育，提倡「早期療育」和「融合教育」，近年來已成為台灣特殊兒童福利服務的一大主流，其大愛奉獻台灣弱勢偏鄉逾50載，2005年榮獲第3屆「早療棕櫚獎」、2007年獲頒第7屆國家公益獎、2012年獲頒中華民國第22屆醫療奉獻獎，為第一位非醫療背景得獎的外國神父。

2014年再獲頒台南市榮譽市民、2015年獲頒贈紫色大綬景星勳章、2017年取得中華民國國民身分證，成為「國籍法」修正通過後的第1人，甘神父一心想當「真正的台灣人」的願望，至此終於實現。（編輯：孫承武）1110412

台南市政府12日在學甲區伯利恆早療暨融合教育中心舉辦台南歷史名人甘惠忠神父故居掛牌儀式，現場陳列許多紀念文物。中央社記者楊思瑞攝 111年4月12日
台南市政府12日在學甲區伯利恆早療暨融合教育中心舉辦台南歷史名人甘惠忠神父故居掛牌儀式，現場陳列許多紀念文物。中央社記者楊思瑞攝 111年4月12日
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