早安世界》美重量級參眾議員搭空軍專機訪台 外交部：彰顯重視台灣

美重量級參眾議員搭空軍專機訪台 外交部：彰顯重視台灣

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲與預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆等6位國會議員搭乘美軍C-40C行政專機，於14日晚間抵達台北松山機場，14至15日訪台期間將晉見剛解除居家隔離的總統蔡英文，接受吳釗燮午宴款待，並拜會國防部長邱國正，針對台美合作、中國威脅、區域安全等議題交換意見。涉外高層表示，這次超友台「6大咖」國會議員炫風訪台，具有跨黨派、橫跨參眾兩院、重量資深、重視台灣等4大重點。外交部指出，在國際局勢動盪之際，美國以實際行動展現力挺台灣的正面訊息，以及美國國會對台灣的跨黨派強勁支持。（看完整報導）

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

14日國內新增874例本土病例，再創台灣COVID-19疫情史上新高，另新增108個境外移入病例。為強化醫療量能，中央流行疫情指揮中心宣布輕重症分流新制，即日起只有4類個案確診後會送到醫院，包括70歲以上高齡者、血液透析患者（即洗腎患者）、懷孕36週以上孕婦以及中重症患者，其餘染疫個案將送集中檢疫所或居家照護；若住院患者已無住院需求，不用等到解除隔離，就可直接轉至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護。另外，指揮中心提醒，在家隔離可叫外送食物，若身體不適有醫療需求，也提供多元聯繫管道，請居家照護者放心。隨著疫情升溫，口服藥是避免染疫重症關鍵物資，知情人士透露，最新一批輝瑞口服藥約4100人份14日到貨，預計5月前還有更大量藥物將抵台，可能超過10萬人份。（看完整報導）

快篩試劑14日起徵用健保卡登記購買 診所發放有條件限制

行政院長蘇貞昌宣布14日起徵用快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部表示，待快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，在一定時間內讓民眾以健保卡登記取得平價快篩試劑，至於調整後的價格會在適當時機宣布。疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，防疫快篩有分層次，首先是定點診所發放，希望從有呼吸道症狀者中，經醫師評估透過快篩找出確診者；再者，疫情高風險區域，也會發放公費快篩試劑，由地方政府適當運用於社區疫情熱點或需要注意的單位。（看完整報導）

台灣去年貿易總值8279億美元居全球第16名 2006年以來最佳

財政部引述世界貿易組織最新統計指出，台灣2021年出口值4464億美元，位居全球第16名；進口3815億美元、排名第17；貿易總值8279億美元，居第16名，是16年來最佳表現。檢視貿易總值排名，亞洲四小龍中，排名依序為香港第6、南韓第8、新加坡第15、台灣第16。台灣排名較2020年進步一名，也是2006年以來最佳表現。（看完整報導）

波蘭等4中東歐國總統親訪基輔 法國供烏克蘭上億歐元裝備

波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞4國總統13日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面，呼籲各國對烏克蘭增加軍援，並要求俄羅斯為俄軍在烏國的行為負起責任。波蘭總統杜達表示，俄軍在烏克蘭的行動「不是戰爭，而是恐怖主義」。此外，法國國防部表示，除了先前已提供價值約1億歐元的裝備外，法國將為烏克蘭提供更多軍備。（看完整報導）

台積電首季獲利亮眼超過預期 3奈米下半年量產

台積電法人說明14日登場，儘管近期市場憂心半導體需求鬆動，但台積電第1季毛利率55.6%，超過高標，每股純益7.82元也創新高，交出漂亮成績單。台積電總裁魏哲家表示，3奈米製程將按照計畫於今年下半年量產，2奈米製程預計於2025年量產。雖然設備交貨期拉長，但不影響台積電今年產能擴充計畫，材料供應也不會影響營運，第2季與今年全年展望依然樂觀，中央社整理台積電法說會的8大關鍵重點，幫助讀者一次看懂。（看完整報導）

張國煒接立榮董事長 同時掌2間航空公司

立榮航空14日舉行臨時董事會，會中推舉星宇航空董事長張國煒接任立榮航空董事長。談及接任董事長是否有協議之說，張國煒表示這都是張家產業，由他代管，沒有什麼協議不協議。張國煒曾任長榮航空董事長，長榮集團創辦人張榮發過世後，因家族鬥爭遭撤換，之後自行成立星宇航空又碰上疫情，在種種困難下，仍成功上演復仇記，下一步動向更令外界關注。（看完整報導）

上海單日增2.7萬本土病例 防疫壓力大官員自盡

上海本土COVID-19疫情再創新高，13日新增本土確診2萬7719例。疫情讓防疫官員承受壓力，中國社群平台盛傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力，在辦公室自縊，家屬隨後證實死訊，這一悲劇加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。外界關注上海、昆山相繼封城是否影響台商，經濟部長王美花14日指出，根據廠商的反映，如果只是短期，影響會小一點，長期則確實值得關注。（看完整報導）

紐西蘭居民遭法院裁定送中國受審 人權團體批可恥

紐西蘭最高法院13日裁定，司法部可接受中國提出的引渡要求，將一名被指涉及上海一宗謀殺案的韓國籍紐西蘭居民引渡到中國受審。最高法院認為，該紐西蘭居民在中國並沒有遭受不公平審判的風險，因此裁定准許司法部接受中國提出的引渡要求。這項裁決引起國際人權團體和中國問題專家質疑，批評中國曾有多次違背領事協議和外交保證的紀錄，越來越多國家包含瑞典、捷克拒絕接受「送中」的要求。（看完整報導）

颱風梅姬襲菲律賓釀148死 南非破紀錄暴雨致洪災341死

南非遭遇「前所未見的」洪災，截至14日死亡人數已攀升至341人。當局派出直升機，在東南部德班市（Durban）上空四處搜救生還者。法新社報導，當地道路與橋樑都被本週的反常豪雨沖走，救難人員努力將物資送到德班市各地。若干市民自11日起就沒水沒電。另外，熱帶風暴梅姬（Megi）本週襲擊菲律賓，引發洪水和山崩，慘遭泥流侵襲的村莊內如今發現愈來愈多遺體。官方14日公布罹難人數已增至148人，另有逾百人仍下落不明。（看完整報導）