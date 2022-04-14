法國供烏克蘭上億歐元裝備 擬再增派軍援

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國國防部長帕利（Florence Parly）今天表示，除了先前已提供價值約1億歐元的裝備外，法國將增派更多軍事力量到烏克蘭。

路透社報導，帕利在社群媒體推特（Twitter）推文中，並未說明巴黎當局將輸送什麼物品。

不過根據美聯社報導，法國極右派總統候選人雷朋（Marine Le Pen）今天警告不要增派更多武器到烏克蘭，並呼籲一旦烏克蘭戰事平息下來，北大西洋公約組織（NATO）和俄羅斯就應和解。

雷朋是一名直言不諱的民族主義者，向來與俄羅斯保持聯繫。她今天舉行記者會公布國際政策時表示，若在24日總統決選中擊敗現任總統馬克宏（Emmanuel Macron），她將讓法國退出北約軍事指揮體系，並削弱法國對個歐洲聯盟（EU）的支持。

親歐盟的中間主義者馬克宏面臨比預期還要艱難的選戰，部分是因為俄烏戰爭的經濟影響對貧困家庭的打擊最為嚴重。法國的歐洲夥伴擔心雷朋要是當選總統，可能會在美國和歐洲尋求支持烏克蘭並結束俄羅斯毀滅性戰爭一事上，破壞西方國家的團結。

雷朋也被各界指責近年來立場親俄，對此，她為自己辯護說：「這樣的審判對我來說不公平，因為事實是，我一直在捍衛的就是我的立場，都是法國利益，也只有法國利益。我想在與（俄羅斯總統）蒲亭保持對話上也一樣。另外，馬克宏之前的立場跟我有相似之處。」

但雷朋也表示，她對於直接輸送軍備給烏克蘭這件事持保留態度，因為「協助與同謀只有一線之隔」。她也不願意向莫斯科祭出制裁，理由是要保護法國人的購買力，避免物價攀升。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110414