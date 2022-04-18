i郵箱用一卡通MONEY付款 可折抵5元郵資

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（中央社記者余曉涵台北18日電）中華郵政今天宣布，4月19日起與一卡通公司攜手合作，5月22日前透過i郵箱交寄郵件，選擇「一卡通MONEY」支付郵資，每件可享折扣郵資新台幣5元，折扣後郵資最低50元起。

中華郵政今天發出新聞稿表示，為鼓勵民眾踴躍使用電子支付，中華郵政公司與一卡通公司攜手合作，4月19日起至5月22日止，透過i郵箱交寄郵件，選擇「一卡通MONEY」（原LINE Pay Money）支付寄件資費者，每件可享折扣郵資5元，依儲格大小及收件地點，折扣後郵資最低50元起。

中華郵政表示，民眾至i郵箱交寄郵件，請將郵件妥善封裝，依i郵箱系統提示操作，於郵資付款方式頁面選擇「一卡通MONEY」，再開啟手機LINE Pay進入「一卡通MONEY」點選「我的條碼」，由i郵箱掃描器刷讀掃碼，成功支付後，即自「一卡通MONEY」帳戶內扣除款項。

中華郵政表示，持續推出「EZPost會員募集積點回饋」活動，12月31日前加入EZPost會員且寄件成功者，除享上述郵資折扣優惠外，每筆交易尚可獲EZPoint 5點。

i郵箱是國內規模最大的智慧物流設備網絡，全國已設有2400多處據點，提供24小時全年無休自助取、寄件服務。（編輯：張雅淨）1110418