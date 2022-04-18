菸害防制法修法掀討論 綠委憂扼殺雪茄館生存權

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（中央社記者王揚宇台北18日電）菸害防制法修法引發各界討論；民進黨立委蔡易餘今天說，杜絕大家抽煙是目標，但修法要更細緻，像是有業者陳情，這次修法恐扼殺合法雪茄館的生存權，將雪茄館從可以在室內抽菸的例外條款中排除。

衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫說，雪茄館大多有提供酒水或餐飲，不會只有雪茄，本來就是內涵（新法）項目之一，希望業者能設立獨立空調、隔間的室內吸菸室。

蔡易餘今天在立法院召開「菸害防制修法，不要濫殺現有合法雪茄館」記者會，提出相關主張。

蔡易餘表示，現行菸害防制法規定，全面禁止吸菸的場所，包括旅館、商場、餐飲店或其他供公眾消費的室內場所。但於該場所內設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室、半戶外開放空間的餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上才能進入的酒吧、視聽歌唱場所，不在此限。

蔡易餘說，行政院這次推出的修法版本，將雪茄館從例外條款中拿掉，但雪茄館在台灣是合法產業，這來自於衛生福利部在2008年的函釋，必須具備3要件，包括該場所的營利事業登記內容須含菸酒零售項目、該場所雪茄或相關器具的營業額至少須達該場所全體營業額50%、該場所須提供消費者吸食雪茄的空間，且具控溫保濕等設備以為客人提供保存雪茄的服務。

受邀出席記者會的魏璽倫指出，尊重這個產業和相關人員的工作權，但國健署在意從業人員的健康權，因為實地了解後發現，雪茄館的PM2.5濃度是一般處所的5倍。

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魏璽倫表示，雪茄館不會是旅館或商場，主要是看業者的登記項目；初步了解，雪茄館中本來就有餐飲、酒水，不會只有雪茄，本來就屬於內涵項目之一，因此希望業者在雪茄館內設有獨立空調、空間的室內吸菸室，至於室內吸菸室的規範訂定在子法，這部分可以再做討論。

蔡易餘最後提到，希望菸害防制法的修法過程，政府要注意到現行產業，不要強行修法、直接扼殺整個產業，杜絕大家抽煙是一個目標，但是現在已經有很多合法存在的雪茄館，修法過程必須更細膩，減少對產業的衝擊。（編輯：張均懋）1110418