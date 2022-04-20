嘉市大同國小1學童確診 88名師生篩檢均陰性

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嘉義市大同國小19日晚間有1名一年級學童及其家長PCR採檢陽性，學校緊急通知同一樓層4個班級及教職員工及安親班的接觸者回學校採檢，市府衛生局20日上午安排醫護進入校園協助採檢，共採檢88人均為陰性。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市今天新增3例確診COVID-19，大同國小昨晚有1名一年級學童及其家長PCR採檢陽性，尚未列案號，衛生局緊急篩檢一年級4個班級、88名師生均陰性。

嘉義市長黃敏惠下午召開線上記者會，衛生局昨晚得知大同國小有1名學童PCR採檢陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），學校緊急通知，同一樓層4個班級及教職員工及安親班的接觸者回學校採檢，衛生局上午安排醫護進入校園協助採檢，共採檢88人均為陰性。

黃敏惠表示，學童確診班級為密切接觸者，師生須居家隔離10天，其餘同樓層3個班級採預防性停課3天，4月25日復課。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，家長不用太緊張，若有問題可聯繫導師，也留意疫情可能隨時有變化，須隨時關注班級群組與「嘉e卡」推播。

黃敏惠指出，嘉義市新增的3例確診，為案38690、案38691及案39303，分別是30多歲男性、30多歲女性及20多歲女性，前2例均因18日出現發冷、輕微發燒症狀，自行快篩陽性，通報衛生局，安排到醫院PCR採檢確診，第3例為居家隔離期間陰轉陽個案。

案38690的公共場所足跡為14日下午3時至4時至嘉義市家樂福博愛店，全程戴口罩且未在內部用餐，密切接觸者13人居家隔離，PCR採檢全陰性。

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案38691在17日凌晨1時至清晨6時在嘉義市歌神KTV包廂內唱歌，密切接觸者31人居家隔離，PCR採檢全為陰性，無其餘公共場所足跡。案38691的16名同事PCR採檢均陰性，因工作性質與同事接觸時間短且全程戴口罩，列為自主健康管理。

案39303在7日至10日與友人到台東旅遊，11日得知友人確診，12日居家隔離，PCR採檢陰性，18日居隔期間出現流鼻水症狀，19日再採檢PCR轉為陽性，未有公共場所活動史。（編輯：郭諭儒）1110420

（嘉義市政府提供）