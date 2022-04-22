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疫情升溫 台酒下週陸續擴大酒精產能

2022/4/22 16:23
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（中央社記者張璦台北22日電）本土COVID-19疫情升溫，台酒表示，目前酒精庫存量充足，不過，觀察到民間對酒精需求提升，下週開始將陸續擴大產能，旗下各大酒廠產線也採分流管理，降低群聚風險。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情日趨嚴峻，防疫物資量能是否充足備受關注。台酒表示，現階段酒精庫存量仍超過100萬瓶，但因目前已看到民眾需求有些許上升，將於下週開始陸續加大產能。

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台酒說明，除原本生產酒精的隆田酒廠，下週起，將請宜蘭、台中和嘉義酒廠空出時段生產酒精，陸續開出產能；由於各廠產速不同，具體產量須待下週盤點，至於擴產計畫將執行到何時，則端視疫情及市場需求氛圍。

疫情指揮中心指出，中油、台電等維持社會機能正常運作的機關、機構以及事業單位，需設立防疫長制度；台酒對此表示，目前尚未接獲相關指示，因應疫情，已經請13間酒廠、各個產線分流管理，降低群聚風險。（編輯：楊蘭軒）1110422

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