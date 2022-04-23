取餐把鑰匙丟下樓惹議 陳時中：有更好方法可提出

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針對住在老公寓無對講機的居家照護者，指揮中心指揮官陳時中提議可把鑰匙丟下樓的說法引起議論。陳時中23日說，若有更好方法可以提出。（圖取自衛福部疾管署 YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者陳至中、張茗喧台北23日電）各縣市陸續啟動居家照護，送餐仰賴外送，對於老舊公寓沒對講機，指揮中心指揮官陳時中昨天說可試著把鑰匙丟下樓，引起議論。他今天說，只是建議，有更好方法可以提出。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全台各縣市陸續啟動居家照護，領藥、送餐須仰賴外送 。昨天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體詢問老舊公寓沒管理員，可能也沒對講機該怎麼辦？陳時中說，若真的有類似情形，或許可試試把鑰匙消毒後丟下樓或用條繩子綁著，讓外送員開門，送餐上來再還給民眾。

上述言論引發各界議論，例如備戰台北市長選舉的蔣萬安今天上午受訪就說，陳時中可能還沒想清楚，或沒體會居家隔離焦慮及外送員辛勞，呼籲完善配送機制，以社區鄰里相互支援等作法，站在同理心角度，並考量現實狀況。

陳時中今天下午在記者會上，又被媒體問及相關問題，他重申外送的規範去年5月17日勞動部就有公布指引，可以遵循辦理。

對於「丟鑰匙」的爭議，陳時中解釋，近日已要求社區管委會不得阻止外送員送餐給居家隔離或照護者。 如果不想讓外送員進入社區，也可由管委會派人幫忙，基本上就是要維持居隔者「足不出戶」的原則。

陳時中表示，沒有管理員又沒有對講機的公寓，是屬於非常少的個案，昨天記者會媒體問該怎麼辦，他才回答，可請親友幫忙開門，或是大門先不鎖。如果真的都無法，建議可把鑰匙丟下樓給外送員，但基本的清潔消毒還是要做。

陳時中說，上述屬「極端狀況」，他只是盡量提出建議給民眾參考，如果大家覺得不妥，或有更好的方法，可以提出來，共謀解決之道。

另外，媒體問及輕症在家隔離治療，是否能請領勞保普通傷病給付？陳時中表示，事涉勞基法相關問題，須請勞動部回應。

對於媒體問及，台北市副市長黃珊珊今天說，台北市可能很快就會全市停課。陳時中表示，據他瞭解，台北市已經宣布下週停課5天，黃珊珊的意思是希望停還是不停，他不太瞭解問題所在，「如果是講這個現象，我們知道了。」

台北市昨天宣布，國高中下週擴大演練遠距教學，師生免到校，以同步線上課程為主，非同步為輔，搭配公播課程影片教學。國小學生因較不宜獨自在家，下週的演練先不納入。（編輯：陳政偉）1110423