更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情3/68

龜山廠估逾500人確診 和碩：產線已停工

2022/4/23 16:46（4/23 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長鄭文燦23日表示，和碩龜山廠估有超過500人確診。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市長鄭文燦23日表示，和碩龜山廠估有超過500人確診。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）桃園市長鄭文燦說，和碩龜山廠移工群聚案估將有超過400、500人確診；和碩表示，目前仍在採檢作業中，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，尚不確定何時復工。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，和碩聯合科技龜山廠移工宿舍已有60多人確診，經擴大採檢風險區1627人，預估會有2至3成確診，因此明天數字會增加，全案會有超過400、500人確診。

鄭文燦表示，和碩聯合科技龜山廠全廠停工5天，且要多次採檢，他另呼籲各工廠、職場，對員工和移工健康管理和照顧，要建立定期快篩制度，確保職場安全。

對此，和碩對中央社記者表示，目前仍在採檢作業中，實際確診人數尚無法掌握，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，何時復工還是未知數，釐清相關細節後才會對外公告說明。

和碩於22日曾公告說明，桃園市政府於4月21日晚間協助針對廠內住宿人員及相關接觸者共1608人進行PCR檢測，目前尚待檢驗結果。

和碩啟動因應措施，包括嚴格禁止跨廠區、跨辦公室移動，會議皆以線上方式進行，加強辦公室的清消作業與防疫措施宣導，和碩並持續落實員工全天配戴口罩、全力配合政府防疫措施，對於公司防疫政策則隨時進行滾動式調整。

和碩強調，對公司整體營運及財務狀況無重大影響。（編輯：楊凱翔）1110423

延伸閱讀
30人以上單位1移工確診 須報勞政機關啟動應變4/23本土4126例遍布22縣市 增1重症10中症疫調未來縮至2天 僅匡同住親友、同辦公室等4類接觸者居家隔離研議減至7天 中央、地方25日開會討論朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看龜山廠估逾500人確診 和碩：產線已停工
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀