龜山廠估逾500人確診 和碩：產線已停工

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桃園市長鄭文燦23日表示，和碩龜山廠估有超過500人確診。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者江明晏台北23日電）桃園市長鄭文燦說，和碩龜山廠移工群聚案估將有超過400、500人確診；和碩表示，目前仍在採檢作業中，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，尚不確定何時復工。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，和碩聯合科技龜山廠移工宿舍已有60多人確診，經擴大採檢風險區1627人，預估會有2至3成確診，因此明天數字會增加，全案會有超過400、500人確診。

鄭文燦表示，和碩聯合科技龜山廠全廠停工5天，且要多次採檢，他另呼籲各工廠、職場，對員工和移工健康管理和照顧，要建立定期快篩制度，確保職場安全。

對此，和碩對中央社記者表示，目前仍在採檢作業中，實際確診人數尚無法掌握，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，何時復工還是未知數，釐清相關細節後才會對外公告說明。

和碩於22日曾公告說明，桃園市政府於4月21日晚間協助針對廠內住宿人員及相關接觸者共1608人進行PCR檢測，目前尚待檢驗結果。

和碩啟動因應措施，包括嚴格禁止跨廠區、跨辦公室移動，會議皆以線上方式進行，加強辦公室的清消作業與防疫措施宣導，和碩並持續落實員工全天配戴口罩、全力配合政府防疫措施，對於公司防疫政策則隨時進行滾動式調整。

和碩強調，對公司整體營運及財務狀況無重大影響。（編輯：楊凱翔）1110423