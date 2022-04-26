商家賣菸給青少年 3大超商與全聯、家樂福遭點名

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（中央社記者江慧珺台北26日電）衛福部國健署調查，去年有31.6％被測試的商家違規賣菸給身著高中生制服的秘密客，包含7-Eleven、OK與萊爾富超商，以及全聯與家樂福，皆遭點名違規率高於平均值。

衛生福利部國民健康署今天召開「拒售菸品給青少年3步驟『停、看、聽』」記者會，並發布新聞稿，說明去年抽測菸品販賣場所違規販售菸品給青少年的狀況。

國健署委託中華民國消費者文教基金，於去年4月至10月間，在全台22個縣市共抽測640家菸品販賣場所，包括超商、超市或大賣場、一般商店、檳榔攤，以喬裝測試方式進行，安排年滿18歲的工讀生穿著高中學生制服至販賣場所買菸，測試業者是否拒絕賣菸。

調查測試結果發現，去年菸品販賣業者違法賣菸比率為31.6％，分別為一般商店37.9％、檳榔攤37.4％、超市或大賣場22.9％，以及超商22.2％。

值得注意的是，民眾最常上門的超商，以萊爾富的違規率27.3％最高，其次OK超商25％，7-Eleven為22.5％，3大超商均高於超商平均違規率22.2％；至於全家則是20％。

在連鎖超市或大賣場部分，家樂福違規率約35.3％、全聯違規率26％，也均高於超市或大賣場平均違規率的22.9％；農漁會超市約16.7％，美聯社則為13％。

國健署署長吳昭軍指出，調查顯示國內有59.3％吸菸者在18歲前就開始接觸菸品，其中39.7％從18歲前開始就有吸菸習慣，目前菸害防制法禁止供應菸品予未滿18歲者，呼籲業者在第一線做好把關。

國健署強調，在立法院審議的菸害防制法修正草案，重點包含「禁止吸菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲」，盼法案能夠順利過關，提高禁菸年齡，保護兒童及青少年的健康。

國健署表示，依據菸害防制法規定，任何人不得供應菸品給未滿18歲者，違者最高可開罰新台幣5萬元。

國健署喬裝測試違規賣菸的店家名單均轉知各縣市政府衛生局，並請衛生局加強稽查及輔導，並針對違規業者依法處辦。去年22縣市衛生局稽查菸品販賣場所超過26萬次，針對違法供應菸品給未滿18歲者計裁處207件，開罰金額逾163萬元。（編輯：陳清芳）1110426