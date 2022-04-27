基隆女子染疫身亡 親友不滿發燒送醫未留院

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市陳姓女子22日確診COVID-19，24日上午8時死亡，同居曾姓男子不滿，陳女發燒送醫後雖有緩解，但醫院卻要陳女返家，不願讓她留院觀察，令他感到悲憤。

市府衛生局長吳澤誠晚間表示，病患是否需留院觀察由醫師醫療專業判斷。

曾男今天向中央社記者表示，他和女兒與陳女同住8年，陳女20日身體不適，委請他的女兒購買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，但藥局缺貨，陳女在女兒陪同下到診所快篩結果陽性，陳女返家後撥打通報專線，但都無法聯絡接通。

陳女當天下午5時許因發燒身體不適，撥打119請求救護送醫，PCR採檢領完藥後，急診室醫師請她返家，回到家服藥後，發燒仍未趨緩，持續撥打通報專線，卻都無法完成通報。

曾男說，22日下午5時他回到家後，陳女告知已持續發燒超過12小時，他撥打通報專線仍打不通，打到1922專線，接線員表示會聯絡衛生局指派救護車，等待期間他打電話到醫院，得知陳女確診。

衛生局於晚間6時30分派遣救護車將陳女送醫，治療期間陳女因血氧濃度過低施以氧氣面罩，深夜11時30分發燒緩解，但醫院並未指示留院觀察，陳女領完藥品後搭防疫計程車回家。

曾男表示，24日下午4時許工作結束回到家，發現陳女躺在床上全身冰冷沒有呼吸，救護人員抵達後告知陳女已有明顯屍斑，行政相驗完畢後，基隆市立醫院開立死亡通知書，殯葬業者24日深夜將陳女遺體運送到市立殯儀館，但因死亡通知書並非證明文件，且無陳女確診官方文件，無法緊急火化。

曾男表示，因為自己已被居家隔離，只好委請殯葬業者25日上午協助到市立醫院領取死亡證明書，死亡原因是呼吸衰竭，市立殯葬管理所通知「呼吸衰竭」並非法定傳染病，無法緊急安排火化，只好請業者再跑一趟醫院，註記感染COVID-19，下午才順利完成火化。

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曾男說，陳女持續發燒，不解醫院為何不能評估至少讓陳女能留院觀察，此外，為了要開立死亡證明書，又延誤一天才得以讓陳女火化。

市府衛生局長吳澤誠晚間表示，病患是否需留院觀察由醫師醫療專業判斷，而COVID-19是第5類法定傳染病，法律雖沒有規定確診死亡需在24小時內火化，但衛生局仍希望在24小時內完成火化，基隆市立醫院因為沒有看到確診報告，暫以一般死亡案件開出死亡證明，以便讓家人能盡快辦理後事，死者親友提出確診證明後也立即補正。（編輯：方沛清）1110427