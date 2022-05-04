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全台批發市場6日起以篩代隔 防疫新規確保交易

2022/5/4 21:37（5/4 22:42 更新）
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農委會4日表示，5日將更新所有批發市場防疫指引，確診者不能進入批發市場、跟確診者密切接觸者以篩代隔，預計6日上路。圖為業者在第一果菜批發市場拍賣區工作情形。（中央社檔案照片）
農委會4日表示，5日將更新所有批發市場防疫指引，確診者不能進入批發市場、跟確診者密切接觸者以篩代隔，預計6日上路。圖為業者在第一果菜批發市場拍賣區工作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）農委會今天表示，因應COVID-19疫情擴大，明天將更新所有批發市場的防疫指引，確診者不能進入批發市場、跟確診者密切接觸者以篩代隔，預計6日上路，以確保所有農產正常交易。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診數攀升，波及批發市場運作，農委會副主委陳駿季今天晚間表示，為確保農、漁、畜產品批發市場皆能正常交易，已獲中央流行疫情指揮中心確認，全國農、漁、畜產品批發市場為重要基礎設施，可執行以篩代隔。

陳駿季說，因此農委會明天將發布新防疫指引，規範確診者不得進入批發市場、跟確診者密切接觸者執行以篩代隔，預計6日上路，包含台北農產運銷公司也將採行此新指引。

農委會農糧署稍早發布新聞指出，3日深夜到4日清晨，台北農產運銷公司經營的台北果菜批發市場1市及2市同步執行以篩代隔措施，兩市合計發出4474份快篩劑。

農委會副主委陳駿季告訴中央社記者，這是因為2市確診數原本只是零星，昨天增至21例，推測可能無法進入1市交易者改進入2市所致，因此2市也同步發出快篩劑執行一次性篩檢，明天要進入北農批發市場交易者，須交出檢測結果為陰性，才能進入。

他進一步說明，與確診者密切接觸之從業人員，根據「確診個案自主回報疫調系統」填報流程所稱，與確診者近距離長時間接觸者，意即面對面或在2公尺內交談、吃飯或接觸，24小時內累積大於或等於15分鐘，且雙方任一方未戴口罩。（編輯：陳清芳）1110504

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