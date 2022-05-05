補習班、安親班實施重點疫調 停課比照中小學

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教育部4日指出，當短期補習班、安親班出現確診者時，停課標準比照中小學。圖為台北市中山區一所國小放學時的情景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部近日修正短期補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）COVID-19防疫指引，實施「重點疫調」，出現確診者時，防疫長要協助匡列密切接觸者，停課標準則比照中小學。

教育部於4日發函補習班、安親班等機構說明最新修正的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫指引，主要依據中央流行疫情指揮中心4月25日到30日間調整的防疫規範，因應Omicron變異株的社區傳播風險，保全社會的防疫量能和韌性。

教育部指出，補習班出現確診者，防疫專責管理人員應依照指揮中心「重點疫調」措施，協助匡列造冊提供衛生單位。如果沒有密切接觸者，清潔消毒後即可恢復實體課程；如果有密切接觸者，則要等篩檢結果陰性。

補習班停課標準比照中小學（確診者班級停課，有確診和密切接觸班級達1/3則全校停課），除確診個案和密切接觸者外，其餘師生停課天數依實際疫調及風險評估後決定。

教育部表示，現行3+4（3天居家隔離、4天自主防疫）規範下，補習班師生在4天的自主防疫期間，仍應停止前往機構，與各級學校的規定一致。（編輯：陳政偉）1110505