西螺果菜市場交易量減 農委會撥千劑快篩確保運作

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民進黨籍立委劉建國（中）7日與雲林縣西螺鎮長鄭玲惠（左2）等人在西螺果菜市場召開記者會，展示農委會調撥給西螺果菜市場同仁的1000劑快篩試劑，要確保市場交易穩定。（劉建國提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月7日

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（中央社記者蔡智明雲林縣7日電）雲林西螺果菜市場近日因COVID-19疫情影響，交易量下滑、菜價低迷，立委劉建國向農委會協調，比照北農模式今天先行調撥1000劑快篩試劑，確保西螺果菜市場正常運作。

立委劉建國今天與西螺鎮長鄭玲惠在西螺果菜市場召開記者會，展示農委會調撥給西螺果菜市場的1000劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，要確保西螺果菜市場交易穩定。

鄭玲惠接受媒體聯訪表示，日前雲林縣府指西螺鎮染疫確診人數居全縣之冠，恐是源自於西螺果菜市場南來北往人流交互傳染，導致交易量下滑，菜價低迷，因此請劉建國幫忙，要求農委會比照北農模式支援快篩。

劉建國說，農委會今天先行提供1000劑快篩試劑給西螺果菜市場，下週起針對全國各地市場，農委會會有更積極支援。

鄭玲惠指出，1000劑快篩將先提供給果菜市場同仁，保障市場內正常運作，其餘以實名制提供盤商、農民現場使用，若有陽性立即安排到雲林基督教醫院PCR採檢。

針對鄭玲惠說縣府指西螺果菜市場人流交互傳染，造成交易量下跌；雲林縣新聞處長羅楚東表示，雲林縣防疫應變中心，原本就會對於各區域的疫情對外說明，每項資訊都是衛生醫療單位科學調查結果，客觀且中立。

羅楚東說，目前快篩劑主要由中央調配，各鄉鎮市都缺，縣府已不斷透過電話、公文或會議與中央協調增加快篩劑供應。（編輯：郭諭儒）1110507