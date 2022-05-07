早安世界》190間PCR診所地圖上線 蔡總統：5月可買進1億劑快篩

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190間可做PCR診所地圖上線 蔡總統：5月可買進1億劑快篩

為避免採檢民眾湧入大醫院急診，中央流行疫情指揮中心6日宣布，190家診所將加入PCR採檢行列，強化分流，院所名單已納入採檢地圖，快篩陽性或有症狀的民眾可就近採檢。另外，總統蔡英文6日表示，這個月預計取得1億劑左右的快篩試劑，供應將會越來越穩定，她呼籲國人團結，面對疫情戒慎而不恐慌。（看完整報導）

今年本土累計破20萬例 中重症7旬至8旬最多

疫情指揮中心6日公布新增3萬6168例COVID-19本土病例，另增10例死亡、87例中重症。一名死亡男性僅30多歲，未接種疫苗，日前在家中昏迷，送醫急救無效，過世後才確診。根據指揮中心統計，今年COVID-19本土病例累計破20萬例，中重症537例，半數中重症落在70多至80多歲，重症發生率以90歲以上最高。醫療應變組副組長羅一鈞提醒，中重症率及致死率隨年齡增加而升高，長者務必提高警覺，包括打滿疫苗、落實戴口罩等防疫措施，指揮中心在針對高齡族群患者強化分流與口服藥物治療，預防症狀惡化。（看完整報導）

今午後降雨機率增、母親節全台有雨 10日天氣才轉好

氣象局表示，7日下半天華南雲雨區東移，降雨機率增加，母親節及9日全台都屬於有雨的天氣型態，且要留意會有劇烈雨勢，高溫則落在攝氏25度到26度，天氣要到10日才會好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，8、9日「梅雨季」第2道鋒面影響，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，白天因雲多降雨、高溫微降，低溫不變。（看完整報導）

4月CPI年增率升至3.38% 外食費創近13年半最大漲幅

行政院計主總處6日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至3.38%，續創逾9年半最大漲幅，顯示國內通膨壓力依舊居高不下。17項重要民生物資CPI漲幅也擴大至4.41%，創下逾7年新高，其中麵粉、麵包分別大漲7.3%、7.64%，均是逾十年最大漲幅。民眾外食費平均上漲5.56%，更打破近13年半紀錄。主計總處分析，各國政府均積極抑制通膨，且國內下半年有基期墊高的因素，可以預期CPI第3季起會慢慢收斂。（看完整報導）

股匯雙跌 台幣再貶1.51角 進口成本升高恐加劇輸入型通膨

美股崩跌嚇壞市場，外資大逃殺之下，台灣股匯市6日終場下跌287.92點，以16408.2點作收。新台幣匯率收盤重貶1.51角，收在29.66元，創逾22個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則爆量至20.875億美元。美國聯準會啟動升息循環後，熱錢持續流出，新台幣匯率隨之下滑，主計總處坦言，新台幣貶值會使廠商進貨成本增加，導致輸入型通膨更為明顯。（看完整報導）

特派專欄／墮胎合法權爭辯再起 美期中選舉開闢新戰場

美國政治新聞媒體Politico 2日披露美國最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」歷史性裁決。當年這項重大裁定承認婦女墮胎權受憲法保障、奠定全美墮胎合法化的基礎。Politico的報導一出，社會譁然。距離美國11月期中選舉僅剩半年，墮胎合法性爭辯勢將主宰選戰，也為選情低迷但力挺婦女自主權的民主黨注入強心針。（看完整報導）

印太與歐洲安全不可分 英國日本達歷史性防衛協議

日本首相岸田文雄4月29日至5月6日訪問印尼、越南、泰國、義大利、英國共5國。5日在最後一站的記者會上，岸田與英國首相強生共同表示，印太與歐洲安全互不可分，雙方就防衛合作「相互准入協定」達成原則共識，並將持續共同開發新型戰機引擎等先進防衛科技。英國是第一個與日本達成「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家，此前日本1月與澳洲簽署RAA，這個協定可簡化行政措施，便於簽約國的武裝部隊一同執行演訓與救災，並可使用對方的基地，獲得對方的後勤支援。（看完整報導）

疫情衝擊杭州亞運延期 成都世大運再延至2023年

中國COVID-19疫情多點爆發，加上鄰近杭州的上海淪為疫情重災區，亞洲奧林匹克理事會6日正式宣布，原定於今年9月10日至25日在杭州舉行的第19屆亞洲運動會將延期，具體日期擇期公佈。杭州官方曾評估，亞運可帶動人民幣4141億元（約新台幣1.83兆元）投資。另外，大專體總表示，從去年延至今年的成都世界大學運動會確定再延後至明年舉辦，至於選手參賽權是否會受影響，目前仍無法確定，需等國際大學運動總會正式公告。（看完整報導）

長沙樓房倒塌共53死當局道歉 國務院展開調查

中國湖南長沙市一棟違規加蓋8層的樓房4月29日突然倒塌，搜救工作6日凌晨結束，總計僅10人獲救，53人喪命，長沙市委等官員為事故向社會道歉。陸媒報導，這棟倒塌的大樓內有餐館、私人影院、旅館等，網傳訊息顯示，事故發生時正值中午用餐時間。中共總書記習近平4月30日指示，要不惜代價搜救被困人員，依法嚴肅究責。為落實習近平的指示，中國國務院決定成立調查組展開調查。（看完整報導）

鏡電視最快5月底登上有線頻道 盼少用「3器新聞」

鏡電視股份有限公司董事長鄭優6日表示，已和系統業者溝通，有線電視最快5月底前上架，頻位預計落在84或86台。鄭優期許提供不同新聞選擇，傳遞鏡新聞多元、專業、深度、國際、藝文及弱勢特色，減少3器（監視器、行車紀錄器及網路瀏覽器）新聞。（看完整報導）