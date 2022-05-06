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鏡電視最快5月底前有線電視上架 預計84或86台

2022/5/6 12:20（5/6 14:59 更新）
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鏡電視董事長鄭優6日出席開台記者會致詞時指出，目前已和系統業者溝通，有線電視最快有望5月底前上架；並表示新聞台已播出，期許提供不同新聞選擇，傳遞鏡新聞多元、專業、深度、國際、藝文及弱勢特色。中央社記者王飛華攝 111年5月6日
鏡電視董事長鄭優6日出席開台記者會致詞時指出，目前已和系統業者溝通，有線電視最快有望5月底前上架；並表示新聞台已播出，期許提供不同新聞選擇，傳遞鏡新聞多元、專業、深度、國際、藝文及弱勢特色。中央社記者王飛華攝 111年5月6日
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（中央社記者王心妤台北6日電）鏡電視股份有限公司董事長鄭優今天舉行記者會表示，目前已和系統業者溝通，有線電視最快有望5月底前上架，頻位預計落在84或86台。

至於是否擔心收視率？鄭優說，初期不以收視率為目標，希望能跟性質較相近電視台擺在一起，不只是競爭，也能有互相拉抬效果。

國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗4日表示，鏡電視2日已在中華電信MOD播出，業者雖稱試播，但衛星廣播電視法上「試播即開播」，所有節目從播出那一刻就開始依法監理。

鄭優表示，新聞台已播出，期許提供不同新聞選擇，傳遞鏡新聞多元、專業、深度、國際、藝文及弱勢特色，減少3器（監視器、行車紀錄器及網路瀏覽器）新聞。

鏡電視開播前換了數任董事長，鄭優說，重要的是未來做出什麼樣的內容，也勉勵同仁做好內容，讓閱聽人認同較重要。（編輯：李明宗）1110506

鏡新聞8日將正式開播，6日在台北內湖鏡電視舉辦開台典禮，鏡電視董事長鄭優等出席，一同啟動儀式。中央社記者王飛華攝 111年5月6日
鏡新聞8日將正式開播，6日在台北內湖鏡電視舉辦開台典禮，鏡電視董事長鄭優等出席，一同啟動儀式。中央社記者王飛華攝 111年5月6日
鏡新聞將在8日正式開播，6日在台北內湖鏡電視舉辦開台典禮，鏡電視董事長鄭優（前排右2）、鏡週刊社長裴偉（前排右3）等出席。中央社記者王飛華攝 111年5月6日
鏡新聞將在8日正式開播，6日在台北內湖鏡電視舉辦開台典禮，鏡電視董事長鄭優（前排右2）、鏡週刊社長裴偉（前排右3）等出席。中央社記者王飛華攝 111年5月6日
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