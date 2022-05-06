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成都世大運再延至2023年 參賽資格是否展延待確認

2022/5/6 16:29（5/6 20:24 更新）
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中國成都舉辦的世界大學運動會再次順延至明年。圖為東安湖體育公園多功能體育館，是成都世大運體操項目比賽場館。（圖取自成都2021世界大運會微博weibo.com）
中國成都舉辦的世界大學運動會再次順延至明年。圖為東安湖體育公園多功能體育館，是成都世大運體操項目比賽場館。（圖取自成都2021世界大運會微博weibo.com）
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（中央社記者龍柏安台北6日電）大專體總今天表示，今年成都世界大學運動會確定延至明年舉辦，至於選手參賽權是否會受影響，目前仍無法確定，需等國際大學運動總會（FISU）正式公告才知道。

第31屆夏季世界大學運動會原訂2021年在中國成都舉辦，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東京奧運延後一年舉行，導致兩項賽事差點「撞期」，最後世大運決定讓道，順延至今年6月26日登場，沒想到卻再次因為中國疫情爆發，又宣布將延至明年舉辦。

大專體總表示，由於世大運各參賽項目有年齡與學籍限制，只要畢業一年且未超齡的選手，仍具備世大運參賽資格。

去年世大運宣布延期一年，FISU就曾針對選手參賽資格進行展延，大專體總表示，FISU除放寬讓畢業2年內的選手保有繼續參賽資格，也把部分參賽年齡限制提高一年。

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今年世大運再次延期，勢必對部分選手參賽權益造成影響，大專體總表示，目前各參賽項目的代表隊名單仍未底定，因此無法確認明年將有多少選手超齡或不符參賽資格，至於FISU是否將再次從寬認定，大專體總沒有把握，僅表示「這部分需等到FISU開會後公告才知道」。

明年世大運原由俄羅斯的葉卡捷琳堡主辦，但因入侵烏克蘭事件後已被FISU暫緩主辦，而成都世大運順延至明年也恰好解決了FISU頭疼的問題。（編輯：唐聲揚）1110506

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