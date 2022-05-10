大鹿林道東線20日起試辦開放腳踏車 為期1年

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雪霸國家公園管理處10日表示，20日起試辦開放腳踏自行車進入觀霧地區大鹿林道東線，讓民眾能以多元遊憩方式體驗國家公園生態之美，試辦為期一年。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗10日電）雪霸國家公園管理處今天表示，20日起試辦開放腳踏自行車進觀霧地區大鹿林道東線，讓民眾能以多元遊憩方式體驗國家公園生態美，試辦1年，期間收集試辦成果並滾動式管理。

雪管處發布新聞稿表示，基於自然資源保育、提供更多元方式探訪國家公園，納入當地部落觀點與建議，經內政部同意後，20日起大鹿林道東線試辦開放腳踏車。

雪管處之前已辦理多項腳踏自行車進東線前準備工作，包含2次專業越野腳踏車教練現場試騎並做成評估報告，也多次法制作業及內部討論會議；為提升遊憩安全，辦理地質敏感調查案及東線路況改善工程案，於大鹿林道東線地質脆弱處或危險處架設牌示。

雪管處說，牽涉原住民傳統領域，修法公告階段，收到許多愛好自行車民眾建議及當地部落聲音，多數族人希望有更多配套措施及管理辦法，考量當地住民權益及遊憩安全，先採試辦方式開放腳踏自行車（不包含電動輔助自行車），視試辦結果滾動式管理，研議開部落說明會或運動單車產業說明會，落實山林共管精神。

雪管處表示，試辦方式採現場掃描QR code線上申請，開放時段為上午8時到下午5時。

雪管處建議車友，騎乘裝備應準備安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，行前檢查裝備及自行車等；以自行車取代步行進東線並攀登大霸尖山，可能伴隨負重騎乘的頸椎傷害及自行車停放林道失竊風險，出發前須自行評估。（編輯：李明宗）1110510