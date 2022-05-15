考量心肺負擔剖腹產 南投38週確診孕婦產下女嬰

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）部立南投醫院今天為一名懷孕38週的確診孕婦接生，孕婦經剖腹產順利產下女嬰；南投醫院指出，考量孕婦懷孕38週，為減輕母親心肺負擔及COVID-19對嬰兒影響，決定剖腹生產。

衛福部立南投醫院發布新聞稿指出，醫院今天為一名27歲確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的孕婦剖腹產；南投醫院院長洪弘昌指出，這名孕婦懷孕38週，平時在台中市的醫院產檢，日前感染COVID-19，轉送到南投醫院。

洪弘昌說，院方考量孕婦已懷胎38週，即將臨盆，為減輕母親心肺負擔及考量治療COVID-19對胎兒造成危害疑慮，團隊評估產婦狀況後，並與病人及家屬溝通討論，隨即安排今天剖腹生產，這也是南投縣第1例確診孕婦接生案例。

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部立南投醫院小兒感染科醫師丁佩如說，由於新生兒體內免疫系統發育還不完全，感染風險較高，目前先將女嬰安置在保溫箱並安排單獨空間隔離照顧，持續進行相關健康評估及監測。

南投縣政府也發布新聞說明，女嬰出生後，院方也進行標準COVID-19防護，除了送入保溫箱，也為女嬰進行PCR核酸檢測，檢測結果為陰性，產房也立即展開人員及環境清消。（編輯：陳仁華）1110515