更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包1/264

6/30前企業可海外自購快篩 限EUA廠牌、每員工百劑

2022/5/20 11:39（5/20 11:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
食藥署宣布，即日起至6月30日將開放企業從國外自購快篩，申請量以每名員工100劑為限。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
食藥署宣布，即日起至6月30日將開放企業從國外自購快篩，申請量以每名員工100劑為限。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北20日電）食藥署今天宣布，即日起至6月30日將開放企業從國外自購快篩，申請量以每名員工100劑為限，約為半年使用量，但僅能購買獲食藥署EUA核准的快篩、不得販售。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衛生福利部食品藥物管理署日前開放民眾從國外購買快篩試劑，不限廠牌、無須取得國內核准，但僅能自用、不得販售，也不能作為防疫政策使用。

此外，不少企業也要求員工自主快篩陰性才能上班，但快篩試劑一劑難求，企業又無法自己進口，紛紛向政府單位反映。

食藥署宣布，即日起至6月30日前，企業可自行購買家用快篩試劑供企業內部員工自用，但僅限國內獲緊急使用授權（EUA）核准的家用快篩試劑。

食藥署醫粧組簡任技正吳正寧接受中央社記者電訪時表示，企業與國外廠商洽談採購事宜後，須委託醫療器材商向食藥署提出申請，申請數量以每員工100劑為限，大約是半年的用量，但僅供員工使用、不得販售。

吳正寧說，由於是以企業名義申請，僅需支付一筆新台幣2000元規費即可，未來將視疫情情況決定是否延長期限。（編輯：管中維）1110520

延伸閱讀
藍指快篩貿易商發國難財 陳時中：違法活動都會處理
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀