6/30前企業可海外自購快篩 限EUA廠牌、每員工百劑

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食藥署宣布，即日起至6月30日將開放企業從國外自購快篩，申請量以每名員工100劑為限。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北20日電）食藥署今天宣布，即日起至6月30日將開放企業從國外自購快篩，申請量以每名員工100劑為限，約為半年使用量，但僅能購買獲食藥署EUA核准的快篩、不得販售。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衛生福利部食品藥物管理署日前開放民眾從國外購買快篩試劑，不限廠牌、無須取得國內核准，但僅能自用、不得販售，也不能作為防疫政策使用。

此外，不少企業也要求員工自主快篩陰性才能上班，但快篩試劑一劑難求，企業又無法自己進口，紛紛向政府單位反映。

食藥署宣布，即日起至6月30日前，企業可自行購買家用快篩試劑供企業內部員工自用，但僅限國內獲緊急使用授權（EUA）核准的家用快篩試劑。

食藥署醫粧組簡任技正吳正寧接受中央社記者電訪時表示，企業與國外廠商洽談採購事宜後，須委託醫療器材商向食藥署提出申請，申請數量以每員工100劑為限，大約是半年的用量，但僅供員工使用、不得販售。

吳正寧說，由於是以企業名義申請，僅需支付一筆新台幣2000元規費即可，未來將視疫情情況決定是否延長期限。（編輯：管中維）1110520