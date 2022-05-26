移工入境檢疫免同地點自主健康管理 27日上路

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勞動部宣布，27日零時起移工入境7天居家檢疫後，取消須在同地點自主健康管理的規定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）配合國內COVID-19防疫量能，勞動部今天宣布，指揮中心同意鬆綁移工入境檢疫規定，27日零時起，移工入境7天居家檢疫後，取消須在同地點自主健康管理的規定。

依照現行防疫規定，移工入境後必須在同一防疫旅館進行7天居家檢疫及7天自主健康管理。

根據國內目前輕重症分流收治規範，高齡、高風險或無住院需要但不符合居家照護條件的無症狀或輕症確診者都有入住防疫旅館需求，而移工現行檢疫規定卻導致防疫旅館占床率上升，降低房間運轉彈性。

為了提升隔離量能，也考量Omicron變異株潛伏期較短，勞動部發布新聞稿宣布，指揮中心同意逐步鬆綁移工隔離規範，27日零時起，取消入境移工自主健康管理期間續住同一檢疫地點的限制，且包含5月27日之前入境，正在居家檢疫或自主健康管理期間的移工都適用新規定。

勞動部表示，取消自主健康管理期間住宿地點限制後，雇主仍有義務協助移工落實防疫規範，包含協助移工記錄體溫並透過雙向簡訊回復每日健康狀況。

勞動部也提到，移工如果沒有任何症狀，可外出工作，務必嚴格遵守全程正確配戴醫用口罩，但禁止與他人從事近距離或群聚型活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似活動。

根據勞動部統計，截至5月25日止，移工專案引進入境人數共計3萬9670人，其中產業移工3萬5370人、家事移工4300人；國籍以越南1萬4954人最多，其次依序為印尼1萬431人、泰國7785人、菲律賓6500人。（編輯：管中維）1110526