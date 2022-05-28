竹縣多個鄉鎮免費發放快篩劑 峨眉鄉加入

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣新豐鄉、竹東鎮等日前宣布採購快篩試劑發放給民眾，峨眉鄉公所今天也宣布，將針對5月20日前設籍峨眉鄉的鄉民，每人發放5劑快篩試劑。

峨眉鄉長王增忠透過訊息宣布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，快篩試劑購買不易，不忍鄉親花費太多時間排隊買快篩劑，還要冒著群聚感染的風險，在鄉民代表會支持下，由公所購入快篩劑並發放給鄉民。

峨眉鄉公所表示，領取快篩試劑的資格條件為111年5月20日（含）前設籍於峨眉鄉的鄉民，不分年齡每人將發給5劑的快篩試劑。

峨眉鄉公所指出，預定6月11日、12日上午9時至下午4時，在6個村駐點，免費發給鄉民每人5劑，發放方式以戶為單位，指派1人為代表，攜帶代表人或戶長的身分證及印章，到指定地點領取；如發放日不便領取，請於6月24日前到公所民政課補領，逾時自動放棄權利。

峨眉鄉公所表示，6個村駐點分別為中盛村在國王廟，峨眉村在峨眉鄉公所，富興村於富興社區活動中心，湖光村1到8鄰在赤柯坪集會所，湖光村9到15鄰在湖光社區活動中心，七星村於老人文康中心，石井村則在石井集會所。

新竹縣竹東鎮公所日前公布，預計6月中免費發放鎮民每人5劑快篩試劑。新豐鄉公所則分2梯次發放免費快篩試劑，今天起委由各村、鄰長協助發放，不分年齡，只要是今年5月20日前設籍新豐鄉的鄉民，皆可免費領取1劑。（編輯：張銘坤）1110528