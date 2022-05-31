郵政物流中心預計Q4營運 王國材指示掌握智慧化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北31日電）中華郵政的物流中心預計今年第4季啟用。交通部長王國材今天視察時指示，中華郵政掌握郵政物流園區轉型與智慧化的契機，帶動商圈發展。

為了業務轉型發展物流需要並配合政府施政目標，中華郵政公司進行郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫。為了解工程進度，交通部長王國材、交通部常務次長祁文中在中華郵政公司董事長吳宏謀及總經理江瑞堂等人陪同下，今天前往視察。

交通部今天發出新聞稿表示，郵政物流園區各項重要工程於民國107年6月陸續開工，園區內共興建郵政物流中心、郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心等4棟建物，分別具備立體車道與大面積倉儲場域、耐震7級IDC資訊機房、郵件自動化處理及園區智慧管理等多元機能。

交通部指出，目前郵政物流中心施工進度已逾9成，將於第4季完工啟用，郵政資訊中心、北台灣郵件作業中心及營運中心也將陸續竣工，預計可在114年展開全面營運，採用全新郵件處理自動化設備分揀全台近70%郵件，並發揮倉配一體優勢，提升郵件處理效率與服務品質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王國材說，希望郵政公司積極推動轉型，廣召廠商進駐，共榮發展，郵政物流園區啟用後將導入多元商業設施、產業及生活機能，藉以支援及強化園區運作，並將有多元業者進駐，促成聚落發展，可視為自給自足小型智慧城市。

王國材指出，後續研議導入具智慧化、前瞻性相關設備設施，發展智慧管理，塑造園區生態圈，繁榮園區周邊區域並助益電子商務、物流等產業發展。（編輯：張雅淨）1110531