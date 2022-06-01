蘭陽技術學院111學年停辦 將協助學生轉校

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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部今天證實，蘭陽技術學院將於111學年度起停辦，預計6月底召開安置說明會，協助學生轉校，校方已承諾會對學生提供補助。

蘭陽技術學院網站於5月底張貼「董事長給教職員的一封信」，由董事長劉石純署名，解釋在110學年度全校停招後，經提校務會議報告、董事會通過，已向教育部申請111學年度停辦並獲核准。

上述公告解釋，蘭陽技術學院於103學年起，收入就沒達到營運所需，7年來董事會無條件捐資達新台幣4億7516萬元，主要用於支應教職員工薪資。「不是同仁不努力」，而是因位處偏鄉，遇到少子女化、興辦學環境改變，辦學規模無法達到群體學習環境，甚至出現一人一班的情況，且無扭轉機會。

董事會在信中強調，未曾積欠薪資、零負債，現有資金將依法支用於維護學生與教職員工權益，如果有不足，董事會已簽署承諾書，將無條件補足。

教育部技職司副司長柯今尉今天接受中央社電訪表示，蘭陽技術學院曾被列專案輔導學校，但後續教學品質和財務有改善，達到解除條件，在學校宣布110學年度停招前，就已解除專輔。因此學校這次是依照「私立學校法」規範停辦。

柯今尉解釋，目前私校停辦有雙軌，如果是因財務、積欠薪等狀況被列專案輔導，依照立法院最新三讀通過的「私立高級中等以上學校退場條例」，必須在2年內完成改制、與他校合併、改辦為其他教育文化或社會福利事業，否則就要走向解散清算，剩餘財產須捐贈退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地縣市政府。

柯今尉說，另一軌是學校未被列專輔，但自己評估無法經營下去，則是循私校法申請停辦，有3年期限可以轉型。

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柯今尉表示，蘭陽技術學院今年6月畢業季後，學生剩下100名左右，目前規劃將協助轉學到附近學校，校方並承諾提供1年新台幣3萬元的補助，補貼學生交通、住宿等生活需求。

教育部預計6月底召開安置說明會，柯今尉說，如果學生提出要在原地繼續上課，也可採學籍轉到其他學校，但仍在蘭陽技術學院校園內開班的方式，相關場地費也會由蘭陽吸收。（編輯：陳政偉）1110601