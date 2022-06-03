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台東設兒童疫苗快打站 5至11歲第1劑覆蓋率逾5成

2022/6/3 12:36
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣政府今天表示，連續2日開設輝瑞兒童疫苗快打站，施打率78%，截至昨晚，台東5至11歲孩童COVID-19疫苗第1劑接種覆蓋率超過5成。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，6月1日起連2天在台東市寶桑國中活動中心，開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗快打站，專為104年9月2日至106年5月31日出生並就讀台東幼兒園所的幼兒，完成第1劑疫苗接種。統計截至2日晚間，共有628名幼兒及學童前往施打，到打率為78%。

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台東縣長饒慶鈴表示，目前台東縣5至11歲的第1劑疫苗接種覆蓋率為50.7%，呼籲家長能盡速帶孩子到合約院所接種，台東縣政府也會盡快完成所有校園接種場次，以提升台東校園師生防護力，也提醒家長留意幼兒接種後健康情形，並於疫苗接種2週內，減少激烈戶外活動。

台東縣政府教育處表示，5至17歲的幼童、青少年將陸續接種疫苗，縣政府也會盡快完成所有校園接種場次，預計將於6月中前完成國小學童疫苗校園施打，民眾也可自行至醫療院所預約，接種場次、預約方式請參考台東縣衛生局官網。（編輯：陳政偉）1110603

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