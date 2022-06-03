端午連假首日國道大致順暢 下午注意4路段壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）高公局今天表示，截至中午12時，國道除了國1南向湖口至新竹路段壅塞外，其餘大致正常，下午預估國道1號南向楊梅至新竹等4路段恐車多壅塞，提醒用路人注意。

根據國道即時路況顯示，截至下午1時國道路況大致順暢，各路段都能保持在時速40公里以上。

交通部高速公路局發布新聞稿說，截至中午12時，國道全線交通量為39.7百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段除國1南向湖口至新竹路段外，其餘路段大致正常。

高公局預估今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西；國5南向南港系統至頭城等路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局也建議，往國5民眾可利用下午5時後出發，以節省寶貴時間。

省道部分，公路總局發布新聞稿說，截至中午12時，省道北中南地區皆有車多路段，北部地區在台2線淡水路段、台64線中和路段至國三匝道路段、台65線土城銜接國3路段及台7乙線水流東路段至三民路段，中部地區在台74線大里至霧峰路段及烏日至快官路段等，南部地區則在台86線關廟路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路總局說，另外今天特別管制路段共有3處，包含台14甲線翠峰至大禹嶺路段配合合歡山花季管制，於東西2處管制點（18K、41K）上午6時至11時採高乘載管制；台9線北上450K+200~449K+100新路路段二車道提前漸變縮成一車道的短距離引導措施。

還有花蓮縣秀林鄉台8線117k+400（關原）災害路段採時段性封閉措施，每日上午7時至下午5時封閉114k+600~126k（關原至神木），下午5時至翌日上午7時封閉114k+600~151k+700（關原至洛韶）。（編輯：陳政偉）1110603