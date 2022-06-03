端午節各地悶熱高溫34度 午後留意局部大雨

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氣象局指出，3日白天各地高溫約攝氏32至34度。圖為在民眾趁著好天氣帶孩童到台北市中央藝文公園遊玩。（中央社檔案照片）

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（中央社台北3日電）中央氣象局今天表示，各地大多為多雲到晴天氣，但西南風帶來的水氣稍微增多，清晨至上午中南部會有零星短暫陣雨或雷雨；午後在東北部、東部、大台北地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

氣溫方面，氣象局指出，白天各地高溫約攝氏32至34度，局部地區有機會再高一些，天氣悶熱，中午前後紫外線偏強，戶外活動請多補充水分並做好防曬，至於早晚各地低溫在24到26度。

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另外，西南風偏強，苗栗以北及綠島、蘭嶼易有較強陣風；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件仍佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1110603