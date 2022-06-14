又大又亮年度第二大滿月 超級月亮晚間登場

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台北市立天文館指出，14日晚間將能觀賞到超級月亮，視面積比平常大12%。圖為2016年在新北市板橋區拍攝的超級月亮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）滿月每月都會登場，但台北市立天文館指出，今晚的滿月是今年唯二的「超級月亮」，與地球的距離不到36萬公里，視面積比平常大12%，亮度也增加12%，非常值得觀賞。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，月亮將在今天晚間6時44分升起，並在晚間7時52分正式成為滿月，接著在12小時內通過近地點，因此滿月時月球與地球的距離只有35萬7656公里，較平常近了7%，成為「超級月亮」。

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天文館指出，晚間的滿月視直徑達33.5角分，看起來會比平常的滿月大了約12%，亮度也增加約12%，非常值得觀賞，如果錯過也沒關係，7月14日還有一次機會，屆時視直徑將達33.7角分，是今年最大的滿月。

天文館說明，「超級月亮」並不是天文學術名詞，沒有嚴格定義，但近年來已成為全球廣泛用語，通常是指發生在距離地球36萬公里以內，或通過近地點時間相差不到24小時的滿月及新月。（編輯：張銘坤）1110614