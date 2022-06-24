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週末午後雷陣雨恐更劇烈 上午注意高溫防曬

2022/6/24 18:21（6/24 18:27 更新）
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中央氣象局表示，週末高壓東退，25日午後雷陣雨發展可能比24日更劇烈。圖為台北市信義區民眾在大雨中共撐一把傘。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
中央氣象局表示，週末高壓東退，25日午後雷陣雨發展可能比24日更劇烈。圖為台北市信義區民眾在大雨中共撐一把傘。中央社記者王騰毅攝 111年6月24日
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）中央氣象局表示，週末高壓東退，明天午後雷陣雨發展可能比今天更劇烈，其中台北、台中及彰化等地仍可能出現攝氏36度以上高溫，提醒「上午防曬、下午防雨」。

中央氣象局預報員徐仲毅今天在天氣預報直播中表示，明天午後雷陣雨發展可能比今天更劇烈，尤其西半部、各地山區等都可能出現大雷雨，週日天氣也與週六類似，雖然可能稍微緩和，但整個週末還是必須提防大雨。

徐仲毅也提到，晚間部分對流會移到花東地區、恆春半島，而清晨至上午，中南部也會有零星降雨。

溫度方面，徐仲毅指出，明天各地高溫都會較今天稍微降低一點，約32度至34度左右，但台北、台中、彰化與台南、高雄及屏東近山區以及花東縱谷還是有可能出現36度以上高溫，注意防曬、補充水分。

徐仲毅提醒，整體來說，民眾在週末上午必須注意防曬、下午則要防雨，兩天都有可能出現大雷雨現象，在山區活動應提防坍方及落石，在水邊也應儘速離開水域。（編輯：管中維）1110624

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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