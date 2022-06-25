未來一週留意午後雷陣雨 觀察熱帶擾動發展

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大台北地區25日上午豔陽高照，不過中午過後雲層漸厚，隨即下起不小雨勢，台北車站周邊民眾紛紛撐傘避雨，也有民眾未帶雨具，只得快步走避。中央社記者張皓安攝 111年6月25日

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（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象局觀測，明天起到27日高壓稍為減弱，但環境場差不多，因此天氣上偏熱，不過高溫炎熱的區域範圍會比較小，但各地仍要留意午後熱對流發展，30日後要觀察熱帶擾動發展。

中央氣象局預報員陳伊秀今天告訴中央社記者，明天與今天天氣型態類似，一直到27日前高壓雖然比較弱，但環境場差不多，因此天氣上偏熱，不過高溫炎熱區域的範圍比較限縮，午後仍要留意熱對流發展，範圍也是西半部及各地山區，另外，花蓮台東及恆春半島夜要留意局部短暫雨。

根據氣象局觀測，單日截至今天下午5時左右，累積雨量最多的是屏東三地門，有160.5毫米，其次是高雄六龜140毫米；時雨量部分第一名是桃園八德83毫米，其次是台中霧峰71.5毫米，屏東三地門有68毫米排名第3。

溫度方面，陳伊秀說，明天高溫也在攝氏32度以上，花蓮屏東、高雄也有36度以上。

氣象局下午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

陳伊秀表示，29日以後到7月1日，高壓更往北偏移，台灣附近南邊水氣上來，午後對流的狀況要視水氣上來的程度而定，天氣型態上與這幾天有些不一樣，東半部地區都有局部短暫雨。

另外，陳伊秀指出，預計6月30日到7月2日間南海或菲律賓東方會有熱帶擾動發展，但目前預報分析，還要再觀察。（編輯：戴光育）1110625