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7縣市大雨特報 南部下半週天氣漸不穩定

2022/6/26 17:41（6/26 18:13 更新）
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中央氣象局26日預報未來一週南海可能有熱帶擾動生成，除午後雷陣雨外，南部整天天氣會愈來愈不穩定。圖為中正紀念堂園區內民眾用手遮擋陽光。中央社記者謝佳璋攝　111年6月26日
中央氣象局26日預報未來一週南海可能有熱帶擾動生成，除午後雷陣雨外，南部整天天氣會愈來愈不穩定。圖為中正紀念堂園區內民眾用手遮擋陽光。中央社記者謝佳璋攝　111年6月26日
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天說，午後對流發展旺盛，針對桃竹苗等7縣市發布大雨特報；未來一週隨著高壓逐漸北抬減弱，南海可能有熱帶擾動生成，除午後雷陣雨外，南部整天天氣會愈來愈不穩定。

中央氣象局下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園、新竹、南投、屏東地區及苗栗、台中、高雄山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，28日太平洋高壓逐漸北抬，台灣主要是偏南到東南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區及澎湖也有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，也要留意可能有大雨發生的機會。

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

林定宜表示，29、30日隨著太平洋高壓對台影響減弱，南方水氣逐漸增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。

林定宜說，7月1日至3日，南方雲系北移影響，南部及東半部地區整天天氣不穩定，易有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生；其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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氣溫方面，林定宜提到，未來一週各地在未降雨的時間仍然高溫炎熱，可以來到攝氏32度至35度左右，部分地區仍有機會出現36度以上高溫。

林定宜指出，未來一週隨著太平洋高壓逐漸北抬減弱，南海到菲律賓一帶為大低壓區，目前各國模式預測7月1日左右在南海附近可能會有熱帶擾動生成，但由於太平洋高壓的強弱、熱帶擾動發展的位置仍有很大的不確定性，因此是否會形成颱風、或是影響台灣，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110626

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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