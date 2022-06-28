末班折疊門莒光號七堵發車 鐵道迷不捨[影]

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台鐵最後一班固定班表營運的第521次折疊門莒光號，原定28日下午3時38分從基隆七堵站第3月台發車，延後約3分鐘出發，不少鐵道迷爭先拍照；列車車頭及車尾都懸掛莒光號復刻頭牌，寫有「莒光號 毋忘在莒」字樣。中央社記者王朝鈺攝 111年6月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）台鐵最後一班折疊門莒光號今天下午3時許從基隆市七堵站發車，明天起全部汰換，吸引許多鐵道迷搭乘記錄最後丰采，有鐵道迷不捨，特地花一個月製作海報到場懷念過往回憶。

台鐵最後一班固定班表營運的第521次折疊門莒光號，原定下午3時38分從七堵站第3月台開往新左營站，延後約3分鐘出發，不少鐵道迷爭先拍照搭車留念，當列車緩緩駛離車站，鐵道迷紛紛拿起手機記錄下莒光號離站「英姿」。

台鐵特別在車頭及車尾懸掛莒光號復刻頭牌，上頭寫著「莒光號 毋忘在莒」字樣，車尾並附掛客廳車，不僅可供旅客參觀，還可在車上蓋紀念戳章。

影片來源：CNA 北部地方組

台鐵最後一班折疊門莒光號28日下午基隆市七堵站發車，29日起將全部汰換，許多鐵道迷獲知特別前來搭乘，盼記錄折疊門莒光號的最後丰采。中央社記者王朝鈺攝 111年6月28日

（中央社製圖）

一名鐵道迷說，對於先前沒拍到復興號退役感到很可惜，小時候和朋友就很愛火車，他是一名小小鐵道迷，現在就讀國中就想來追一下火車，今天特地從台北搭自強號到七堵站，再轉搭這班莒光號到中壢。

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另有一名鐵道迷特地花了一個月設計彩繪海報拿到現場，海報畫著莒光號在鋼構式橋梁行駛，下方草原還有2隻梅花鹿哼唱，並寫著「手門莒光再見了，521次七堵到新左營最後列車」，他說，因為莒光號車身塗裝以橘色和白色為主，與梅花鹿的顏色相近，才會在海報加上梅花鹿。

這名鐵道迷說，對於折疊門莒光號邁入歷史感到不捨，莒光號過去會配置隨車小姐發送報紙等，車廂上方還有服務鈴，隨車小姐會前來詢問旅客需求，這些都是過往令人懷念的回憶。（編輯：李錫璋）1110628

台鐵最後一班固定班表營運的第521次折疊門莒光號，28日下午從基隆七堵站發車，吸引不少鐵道迷前來道別，台鐵也特別在車尾附掛客廳車，不僅可供旅客參觀，還能在車上蓋紀念戳章。（台鐵提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月28日