輕颱芙蓉帶水氣南部防雨 颱風艾利最快7/1生成

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氣象局表示，輕颱芙蓉（左）7月1日至4日為台灣帶來水氣；位於菲律賓東方海面的熱帶低壓（右）最快7月1日增強為颱風艾利。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局表示，輕颱芙蓉明天起至7月4日為台灣帶來水氣，南部、東南部易有陣雨或雷雨；位於菲律賓東方海面的熱帶低壓最快明天增強為颱風艾利，7月5日起水氣增加，中南部、東南部防大雨。

中央氣象局今天表示，天氣高溫炎熱，明天中午前後台北盆地為黃色燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

根據氣象局網站，今天最高溫為新北市三峽區37.2度，其他各地高溫皆未超過36度。

根據氣象局颱風消息，輕颱芙蓉目前位在鵝鑾鼻西南方960公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西轉西北西行進；另外在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續向西北移動，時速約32公里；兩者皆不直接侵襲台灣。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，兩個熱帶系統將接力為台灣帶來水氣，預估影響時間約1週。明天起至7月4日大致受輕颱芙蓉的影響帶來水氣，南部、東南部全天可能有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生；中部、東北部則是局部短暫雷陣雨，北部地區多雲。

林定宜指出，位在菲律賓東方海面的熱帶低壓，由於行進方向環境有利於它發展，不排除明天就有機會增強為今年第4號颱風艾利，將往琉球海面及東海方向移動；預估7月5日至7日為台灣帶來水氣，中南部、東南部地區可能會有局部大雨發生，北台灣則是多雲及午後短暫雷陣雨為主。

林定宜說，兩個熱帶系統距離遙遠，因此不致有藤原效原發生。

林定宜提醒，明天起至7月3日中南部、東部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生；7月2、3日再加上北部、東北部及馬祖沿海也可能有長浪發生。1110630