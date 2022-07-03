竹市府助台大醫院整合擴院用地 蘇貞昌允支持補助

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行政院長蘇貞昌3日到新竹市視察台大醫院湳雅院區計畫，他致詞表示，湳雅院區預定地透過中央、地方攜手整合5.18公頃用地，代表有政府會做事，中央會大力支持、補助興建工程，相信未來不只新竹市，新竹縣及鄰近縣市都能享有更好醫療品質。中央社記者魯鋼駿攝 111年7月3日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）行政院長蘇貞昌今天到新竹市視察台大醫院湳雅院區計畫時表示，醫院預定地透過中央、地方攜手整合5.18公頃用地，代表有政府會做事，中央會大力支持與補助興建工程。

蘇貞昌今天在衛福部長陳時中、新竹市長林智堅、副市長沈慧虹等人陪同下，先到台大醫院新竹台大分院慰勉醫護人員，接著再到湳雅院區預定地聽取相關單位簡報。

蘇貞昌致詞表示，湳雅院區預定地透過中央、地方攜手整合5.18公頃用地，代表有政府會做事，中央會大力支持、補助興建工程。

蘇貞昌強調，醫院內儀器將用最新、最好的，相信未來不只新竹市，新竹縣及鄰近縣市都能享有更好醫療品質，他也督促相關單位須加速環評及都審工作，讓興建作業加快完成。

陳時中說，地方確實有增加醫院的需求，且新竹市府還找到好地方、找到可信賴有能力的經營者，未來科研、教育、醫療服務都能更好。

林智堅表示，台大醫院新竹台大分院因現有院區腹地狹小及老舊，擴院需求迫切，民國106年5月市府與台大醫院達成湳雅院區擴院計畫共識後，多次向中央爭取、攜手克服用地整合難題，感謝行政院補助及相關單位支持，讓計畫向前邁進一大步。

台大醫院新竹台大分院指出，考量符合現況並結合前瞻計畫概念，目前規劃第一期工程，預計打造地下3層、地上9層的急重症大樓，完成後將肩負大新竹地區重度、急重難症醫療服務，以及醫療專業人員訓練育成。

院方表示，未來湳雅院區將與經國院區整合規劃，不僅病床數增加，解決大新竹急重症醫療空間不足問題，更有望成為大新竹唯一達「醫學中心規模」的醫院。（編輯：陳仁華）1110703