國台辦回應朱立倫：多說有利兩岸和平發展的話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國國民黨主席朱立倫今天指港版國安法通過後，香港民主受到嚴重打擊。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮晚間回應：「希望有關人士多說有利於維護兩岸關係和平發展的話」。

針對行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃批評「一國兩制」，朱鳳蓮今晚則反批他們詆毀「一國兩制」成功實踐，暴露謀「獨」分裂本質。

今天是香港主權移交25週年，朱立倫在臉書發表題為「願香港回歸自由」的聲明指出，在港版國安法通過後，香港民主受到嚴重打擊，無論體制內議會或街頭意見的表達都被封殺、媒體與個人的言論自由受限，香港人無法投票表達聲音，只好用腳投票、遠走異鄉。

朱鳳蓮1日晚間發表書面回應稱，25年來，「一國兩制」實踐在香港取得的成就有目共睹，並越來越展現出強大活力，香港正處在由亂到治、由治及興的新階段。

她並稱，台灣「一些人」是非不辨、黑白不分，肆意歪曲香港回歸以來的發展和「一國兩制」成功實踐，完全是出於意識形態的偏見和投機。

朱鳳蓮還喊話：「希望有關人士多說有利於維護兩岸關係和平發展的話，多做有利於促進雙方交流互動的事，而不是相反。」

對於中國國家主席習近平今天發表七一講話，稱「一國兩制」是好制度、香港浴火重生，蘇貞昌今天表示，香港現在是好是壞，一目了然，中國所謂的「一國兩制」根本不堪檢驗。

游錫堃6月30日在臉書發文，批評中共違背「一國兩制，50年不變」的承諾，正利用司法威嚇及文化同化，刨去港人對香港的情感及民主意識。

對此，朱鳳蓮晚間發表書面稱，蘇貞昌、遊錫堃跳出來詆毀「一國兩制」成功實踐，充分暴露謀「獨」分裂本質。

她並稱，在香港由亂到治、由治及興的發展大勢面前，「台獨」頑固分子任何惡意攻擊抹黑「一國兩制」謀取政治私利的行徑都是徒勞的，必將遭到歷史唾棄。（編輯：楊昇儒）1110701