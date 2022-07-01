租屋補助大撒幣？ 蘇貞昌：國民黨不用酸葡萄

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）對於新台幣300億元租屋補助被質疑是「大撒幣」，行政院長蘇貞昌今天表示，包括租屋補助、班班有冷氣、育兒津貼等，都須有非常強的財政資源與執行力，他反諷過去國民黨執政照顧不到，「現在不用酸葡萄」。

蘇貞昌今天出席「財政部111年稅務節慶祝暨表揚大會」會前接受媒體訪問，談及關於警政署長人事、300億元租屋補助、高雄機場更名、香港一國兩制等議題。

對於外界質疑新台幣300億元的租屋補助政策是「大撒幣」，蘇貞昌表示，在疫情肆虐全球的情形下，台灣還能拚出最好的經濟成績，經濟成果就應與全民共享，所以政府加薪、減稅、增福利。

蘇貞昌指出，租屋族辛苦的所得很大部分都要用來付租金，因此政府在財力所及，這一次用大魄力、大計畫，讓租屋補助從原本12萬戶，大舉擴張到50萬戶，如台北市月薪5.6萬元以下者都可得到補助。

蘇貞昌表示，政府不只補助租屋族，連房東都有減稅照顧，政府也進一步將財力運用在全國中小學「班班有冷氣」、「生生用平板」，還有8月起的營養午餐補貼。

蘇貞昌指出，針對育兒津貼，政府也讓父母都能領到每名孩子每月5000元的育兒津貼，這都是政府方方面面照顧全民、照顧弱勢，這必須有非常強的財政資源和執行力，過去國民黨執政照顧不到，「現在不用酸葡萄」。

此外，針對新任警政署長黃明昭、吳堂安接任內政部常務次長，被認為是蘇系人馬，蘇貞昌表示，政府人事都有健全且運作純熟的制度，對任何奉公守法、表現傑出、盡忠職守的人才，都盡力鼓勵適才適所，希望每個人都發揮所能且團結合作，為國家做事、為人民服務。（編輯：張良知）1110701