300億租金補貼上路 蘇貞昌感謝財部健全稅源支應

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（中央社記者張璦台北1日電）政府端出擴大租金補貼、育兒津貼加碼等措施，行政院長蘇貞昌今天在稅務節慶祝活動上表示，國政推動仰賴稅源健全，感謝財政部人員的付出；此外，報稅季剛落幕，蘇貞昌說，儘管繳稅可能讓人不是很開心，但滿意度高，是稅務人員了不起之處。

財政部「111年稅務節慶祝暨表揚大會」今天在台北國稅局登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和財政部次長莊翠雲、阮清華、李慶華等人出席；在財政部服務超過40年的賦稅署長許慈美，獲頒資深稅務、關務人員獎項。

蘇貞昌致詞時指出，300億元中央擴大房屋租金補貼申請今天起上路，8月起育兒津貼也將從每月3500元調高至5000元，9月學生營養午餐也補助加碼；全國各縣市不論是修橋鋪路、建機場或是蓋鐵路，都仰賴人民繳納稅款，國庫支應相關經費。

蘇貞昌說，今天慶祝稅務節，要向所有稅務、關務人員表達敬意和感謝，如果沒有相關人員的盡心盡力，就無法推動國家國政，從防疫、建設到福利，從孩童出生照顧到長者長照，都難以做到，而他也感受到稅務、關務人員的辛苦。

蘇貞昌表示，他昨天在行政院會，感謝財政部長蘇建榮，領導稅務、關務工作，成果良好，讓政府有足夠健全稅源推動國政，並成為20年來還債最高的政府，一切都感謝第一線稅務工作人員，和民間相關報關、報稅代理人等的協助。

他進一步指出，關務方面，非洲豬瘟肆虐之際，海關成功將其病毒阻擋於國門之外，成為全亞洲唯二能守住的國家；另外，先前警察節表揚緝毒有功者，關務人員也在其中，備受肯定。

蘇貞昌表示，財政部人員的辛勞不只收稅、把關，最重要的是服務人民，在蘇建榮領導下，財政部不斷改革精進，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延長報稅季，報稅方式也更方便，可看出整體稅務、關務隨著時代精進，運用新科技，服務更到位、民眾更肯定。

蘇貞昌說，「繳稅是一個不會令人愉快的事，但滿意度卻很高，這一點是各位了不起的地方」，今天也藉著表揚稅務關務人員，表達肯定，為相關從業人員提供典範，希望大家繼續一起努力，讓國家更進步。（編輯：楊蘭軒）1110701