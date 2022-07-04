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7/4本土2萬3045例創近2個月新低 增69死、167例中重症

2022/7/4 13:38（7/4 14:12 更新）
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中央流行疫情指揮中心4日宣布，國內新增2萬3045例COVID-19本土病例。圖為台北市北投區一處市場湧入人潮，民眾配戴口罩採買。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心4日宣布，國內新增2萬3045例COVID-19本土病例。圖為台北市北投區一處市場湧入人潮，民眾配戴口罩採買。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增2萬3045例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創近2個月新低，而中重症新增167例，其中69人死亡，另增73例境外移入。（編輯：李明宗）1110704

疾管署詳細新聞稿說明如下：

指揮中心表示，今日新增之23,045例本土病例，為10,929例男性、12,087例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（3,438例）、臺中市（3,217例）、高雄市（2,719例）、桃園市（2,411例）、臺北市（1,992例）、臺南市（1,842例）、彰化縣（1,336例）、屏東縣（921例）、苗栗縣（619例）、雲林縣（609例）、新竹縣（599例）、新竹市（491例）、宜蘭縣（491例）、南投縣（472例）、嘉義縣（439例）、花蓮縣（436例）、臺東縣（254例）、基隆市（246例）、嘉義市（213例）、澎湖縣（157例）、金門縣（125例）、連江縣（18例）。

指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。

指揮中心說明，今日新增73例境外移入個案中，為42例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（3例）、越南（2例）、德國、土耳其及西班牙（各1例）移入，另65例感染國家調查中。入境日介於今年7月2日至7月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,610,737例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,713,634例排除），其中3,893,643例確診，分別為14,995例境外移入、3,878,594例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,025例COVID-19死亡病例，其中7,010例本土，個案居住縣市分布為新北市1,726例、臺北市905例、臺中市656例、高雄市598例、桃園市557例、臺南市457例、彰化縣362例、屏東縣289例、雲林縣182例、南投縣179例、基隆市173例、宜蘭縣153例、苗栗縣137例、嘉義縣128例、花蓮縣114例、新竹縣111例、嘉義市109例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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