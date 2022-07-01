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8歲女童接種輝瑞疫苗後猝逝 待法醫解剖釐清死因

2022/7/1 15:15（7/1 15:45 更新）
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桃園8歲女童日前接種輝瑞兒童疫苗3天後猝逝，遺體將於4日解剖，由法醫釐清確切死因。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
桃園8歲女童日前接種輝瑞兒童疫苗3天後猝逝，遺體將於4日解剖，由法醫釐清確切死因。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北1日電）桃園8歲女童日前接種輝瑞兒童疫苗3天後猝逝，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，女童遺體將於7月4日解剖，由法醫根據解剖結果釐清確切死因。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，國內各年齡層持續接種疫苗，近日傳出桃園市一名8歲女童24日接種輝瑞兒童疫苗後，27日發燒、失去意識，緊急送醫已無呼吸心跳，經過醫院急救使用葉克膜，仍於29日宣告不治。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據目前瞭解，這名女童遺體預計將於7月4日解剖，由法醫根據解剖結果釐清確切死因。

據統計，昨天國內共接種10萬6923劑COVID-19疫苗，累計接種5797萬591劑，接種人口涵蓋率第1劑91.3%、第2劑 83.74%、基礎加強劑接種率0.86%、追加劑接種率70.23%。

6個月到5歲莫德納嬰幼兒疫苗原訂昨天抵台，但因文件問題而延後，正在重新安排班機。莊人祥說，目前持續和莫德納藥廠方面以視訊方式溝通，確切班機還在確認中。

另外，台大醫院企業工會和呼吸治療師反應相關津貼遲遲未發。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前衛福部正在加緊處理，最快下週就會撥發去年款項，今年上半年的會儘快於7月底撥款。（編輯：陳政偉）1110701

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