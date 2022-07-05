四技二專技優甄審入學放榜 錄取率48.92%

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（中央社記者許秩維台北5日電）111學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，有76校參與招生，提供5996個名額，8170人報名，最後3997人獲分發，錄取率48.92%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，111學年度四技二專技優甄審入學招生有76所科技校院及大學、1402個系科（組）或學程參與招生，提供5996個名額，招生名額前3多的類別依序為商業（1421名）、商設（876名）、電子（789名）。

根據技專校院招生委員會聯合會統計，通過四技二專技優甄審入學資格審查並進行網路報名有8170人，報名人次最多的前3類為商業、電子、機械；6487人完成網路登記志願，經就讀志願序統一分發錄取者有3997人，錄取率48.92%。

技專校院招生委員會聯合會表示，分發錄取生須於7月14日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式報到，未於規定期限內完成報到，視同放棄錄取資格。

已完成報到的錄取生，除非在7月14日中午12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加111學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生。（編輯：陳仁華）1110705