台灣芒果前進日本 4校營養午餐品嘗香甜滋味

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農糧署長胡忠一（中）、台南市長黃偉哲（左2）、日本笠間台灣辦事處長木下知香（右2）與民進黨立委郭國文（左1）等人5日出席在台南市南化區農會集貨包裝場舉辦的「台灣芒果輸日行銷記者會」。中央社記者楊思瑞攝 111年7月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南芒果今年產量大減，但行政院農委會農糧署為加強宣傳台灣水果，仍規劃提供日本笠間市4所學校1天營養午餐水果所需，也希望日本學生能更認識台灣，有助穩固台日邦誼。

行政院農委會農糧署今天上午在台南市南化區農會集貨包裝場舉辦「台灣芒果輸日行銷記者會」，並辦理贈送儀式，農糧署長胡忠一、日本笠間台灣辦事處長木下知香、台南市長黃偉哲、民進黨立法委員郭國文等人出席參與。

胡忠一致詞表示，農糧署繼供應香蕉、鳳梨等水果作為日本笠間市中小學學生午餐水果，再規劃提供通過產銷履歷認證的優質台灣芒果，並特別印製台灣芒果食農教育餐墊，盼讓日本學生除了享用來自台灣的美味，也能多認識台灣產業文化，幫助加強台日交流合作，穩固台日邦誼。

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胡忠一表示，今年芒果產量銳減，外銷總量至昨天為止，與去年同期相比減少約55%，外銷均價也從去年約每公斤新台幣90元漲到約160元，但仍將在7月14日提供台灣芒果作為笠間市4所學校約2500名學生營養午餐水果，希望為台灣農業加分。

木下知香表示，在日本很難以在台灣的優惠價格吃到美味芒果，2020年首次透過台日合作提供台灣芒果為笠間市學生營養午餐水果，當時只有1間學校受惠，今年增加為4所學校，造福更多學生，也希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，台灣朋友也能到笠間市品嘗當地美食。（編輯：郭諭儒）1110705