中研院院士會議 6日閉門討論院士行為準則

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）中研院今年7月4日至7日舉行第34次院士會議，明天將進行閉門會議，除了繼續進行院士分組審查外，也將討論是否建立中研院院士行為準則，避免院士行為造成中研院名譽受損。

中央研究院院士會議先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕2年，今年終於在7月4日至7日舉行第34次院士會議並將選出第33屆新科院士，預計於7日召開記者會公布。

根據議程，中研院明天將進行閉門會議，除了持續進行院士暨名譽院士的分組審查外，下午也將討論「中央研究院院士行為準則草案」報告。

中研院院士會議發言人伍焜玉今天接受媒體聯訪指出，中央研究院院士行為準則是由已故院士陳定信所提出，由於世界各國包含學校、科學院，都針對對女性言語暴力、洩密、學術道德等有約束，因此才有討論是否訂定行為準則。

伍焜玉表示，根據報告內容，由於每一個院士服務機關都不同，尤其中研院許多院士都不在中研院，如果有違反行為準則，中研院會發函請院士的原服務機關要求處理。

伍焜玉指出，訂定行為準則最主要是要讓院士知道並遵守保護中研院名譽，訂定之後不論新舊院士都必須符合行為準則。

中研院明天閉門會議後，將於7日召開記者會，正式公布今年新科院士當選人。（編輯：張雅淨）1110705