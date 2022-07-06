高雄逾千戶停電近1小時 初查電纜故障造成

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市三民、苓雅、新興區約1100戶，今天中午12時許，無預警停電近1小時，台電高雄區營業處表示，初查發現是電纜故障，已於下午1時許復電。

高雄市三民區建國一路及苓雅區中東街、河南路、泰成街、和平一路、泰順街、中正二路，新興區尚義街、六合路、七賢一路等一帶共1100戶，今天中午12時11分突然停電，直到下午1時9分復電。

台電高雄區營業處表示，初查發現是電纜接頭故障，研判可能是天熱、用電量高導致接頭過熱，或設備老舊造成，詳細原因需後續進一步檢修釐清。

國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書發文說，「高雄的日常，第一天就碰到了，剛遷完戶籍回到黨部辦公室，正在研讀地方專家學者提供給我的資料，沒想到燈就不亮了，電腦也開不了。」

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柯志恩隨後接受媒體聯訪表示，她當時正在使用電腦整理資料，突然停電，因沒有存檔，寫的東西都不見了，讓她很有感。周邊辦公室人員說這是高雄日常，外送點心到黨部的外送員也說，高雄常停電，讓她有點訝異。

柯志恩說，台電應該適時公布相關訊息，讓大家知道各地區發生什麼狀況，怎麼突然停電。她在台北很少遇到，沒想到今天剛遷戶籍到高雄，就遇到停電。（編輯：謝雅竹）1110706