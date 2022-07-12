國內增3例日本腦炎 最小個案未滿5歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北12日電）疾管署今天公布，國內新增3例日本腦炎病例，最小個案年齡未滿5歲，個案活動或居住地附近有豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域，感染可能性高，所有個案均在住院治療中。

衛福部疾管署今晚發布新聞稿說明，國內再新增3例日本腦炎確定病例，為彰化縣花壇鄉50多歲男性、雲林縣東勢鄉40多歲男性及台東縣關山鎮未滿5歲男童，發病日介於6月15日至6月29日，分別有發燒、頭痛、四肢無力、譫妄、嘔吐及抽筋等症狀，經就醫通報後確診，目前均在住院治療中。

疾管署表示，3名個案居住地或工作地周邊皆有發現豬舍、水稻田或鴿舍等高風險場域，研判於居住地或工作地周邊感染的可能性較高。為降低疫情風險，衛生單位已針對個案活動地周邊進行病媒蚊調查、化學防治噴藥及誘蚊燈懸掛等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導及預防接種。

疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共7例日本腦炎確定病例，個案居住地分別為新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及台東縣各1例，個案活動地附近多有高風險場域；2018至2021年全國同期確定病例數分別為32、14、17及15例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署表示，國內正值日本腦炎流行高峰，台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變，甚至昏迷或死亡。

疾管署提醒，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊的高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。（編輯：張雅淨）1110712