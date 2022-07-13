四技二專甄選入學放榜 分發錄取率94.5%

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（中央社記者許秩維台北13日電）111學年度四技二專甄選入學錄取結果今天公告，共127校提供4萬4919個名額，3萬1304人登記就讀志願序，最後錄取2萬9569人，分發錄取率94.5%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，111學年度四技二專甄選入學招生分為一般組及青年儲蓄帳戶組，共有127校、3138個系科組學程參與招生，提供4萬4919個名額，考生至多可申請6個校系科（組）學程。

四技二專甄選入學有4萬8034人完成第1階段報名，經過第1階段篩選和第2階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者有3萬3596人，其中3萬1304人完成登記就讀志願序，經就讀志願序統一分發錄取者有2萬9569人，分發錄取率為94.5%。

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技專校院招生委員會聯合會表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的專案生，皆以外加方式錄取，包含「統測專案生」錄取人數114人，「甄試專案生」錄取人數500人，同時錄取「統測專案生」及「甄試專案生」的有1人。

技專校院招生委員會聯合會提醒，分發錄取考生須於7月21日中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格；考生如同時獲取四技二專技優甄審與甄選入學招生的分發錄取資格時，須擇一辦理報到。（編輯：張芷瑄）1110713