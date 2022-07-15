悠遊國旅上路 自由行1300元優惠17日起才適用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部觀光局推出的「悠遊國旅」補助方案今天開始實施，自由行個別旅客住宿最多享新台幣1300元的優惠只限平日（週日至週四），也就是2天後、17日起才適用。

根據觀光局先前公布的「悠遊國旅」方案，「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1天，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，如安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元，也就是旅行團每團最高可享3萬元補助。

「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次，第1個適用日期是7月17日。

另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

個別旅客可至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

「觀光遊樂業」部分，共有19家主題樂園業者參與，自由行旅客於週一至週五入園，享有各票種門票3折優惠，透過手機就能線上預約訂票。

觀光局說，「悠遊國旅」方案經費55億元，實施至12月15日，經費用罄前，將提早2週公布於官網。

旅宿業者預估，自由行補助最快9月就會用完，希望可以加碼，讓補助方案能持續到年底。（編輯：管中維）1110715